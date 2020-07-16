Sadece Başkan Sever'in maske takmaması dikkat çekti
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Sadece Başkan Sever'in maske takmaması dikkat çekti

Bilecik'te bir düğün merasimine katılan birçok belediye başkanı ile aynı masayı paylaşanlar arasında sadece Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in maske takmaması dikkati çekti.

Sadece Başkan Sever'in maske takmaması dikkat çekti
16.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:06

Bilecik'te bir düğün merasimine katılan birçok belediye başkanı ile aynı masayı paylaşanlar arasında sadece Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in maske takmaması dikkati çekti.

Düğün merasiminde Bayırköy Belediye Başaknı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ve İstanbul Bilecikliler Dernek Başkanı Oktay Tepe, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever aynı masayı paylaştılar. Bu anı ölümsüzleştirmek için çekilen fotoğrafta belediye başkanlarının hepsi maske takarken, sadece Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in maske takmaması dikkati çekti. Vatandaşlar belediye başkanların örnek olması gerektiğini söyleyerek, İsmet Sever'in daha önceden de maske takmadığı için gündeme geldiğini belirttiler.

(İHA)

Kaynak: İHA

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