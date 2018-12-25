Sadece Ağaç Dalları Kullanarak Ev Yapan Adam Herkesi Şaşırttı

Sadece ağaç dalları kullanarak ormanda ev yapan adam, sosyal medya kullanıcılarına, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI

Tube Unique Wilderness adlı YouTube kanalı ile milyonlarca kişi tarafından izlenen adam, yaptığı ev ile herkesi şaşırttı. Sadece ağaç dalları kullanarak muhteşem bir ev yapan adamın videosu büyük ilgi gördü.

"SURVİVOR'A KOYACAKSIN"

Sosyla medya kullanıcıları da yorumlarıyla videoyu beğendiklerini belli etti. Bir sosyal medya kullanıcısı videoya, "Bunu alacaksın Survivor'a koyacaksın şov yapsın orada." yorumunu yaptı. "Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Benim oturduğum evden daha güzel bir ev yaptı adam." yorumunu yaptı.