Sadece 3 dakikada şarj oluyor: Opel Vivaro-e HYDROGEN

Alman otomotiv üreticisi Opel, yeni nesil hafif ticari araç modeli Vivaro-e HYDROGEN’i tanıttı.

CARMEDYA.COM – Alman otomotiv üreticisi Opel, yeni nesil hafif ticari araç modeli Vivaro-e HYDROGEN'i tanıttı.

Şarj edilebilir yakıt hücresi teknolojisine sahip olan Opel Vivaro-e HYDROGEN sıfır emisyonlu ulaşım sağlarken, aynı zamanda oldukça kısa bir sürede şarj olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Vivaro-e HYDROGEN, sahip olduğu özelliklerle hitap ettiği segmentin beklentilerinden ödün vermezken Opel'in sıfır emisyonlu araç vizyonuyla ilgili önemli mesajlar taşıyor.

Opel CEO'su Michael Lohscheller

"Hidrojen, fosil yakıtlardan arındırılmış bir gelecekte entegre ve verimli enerji sisteminin temel unsuru olabilir" diyerek konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Opel CEO'su Michael Lohscheller, "Hidrojen yakıt hücreli araç teknolojilerinde 20 yıldan daha uzun süredir deneyime sahibiz. Dünyada sıfır emisyon, uzun sürüş menzili ve sadece üç dakikada şarj ayrıcalığını bir arada sunan neredeyse başka güç-aktarma sistemi yok" açıklamasında bulundu.

Şarj edilebilir yakıt hücresi konseptinin avantajları

Yeni yakıt hücreli elektrikli aracın konsepti (FCEV), iki adet sürgülü yan kapıya sahip batarya elektrikli Opel Vivaro-e'ye dayanıyor. Vivaro-e HYDROGEN'deki şarj edilebilir yakıt hücresi sistemi, aracın kaputunun altındaki mevcut güç-aktarma sistemiyle yakıt hücresi sisteminin entegrasyonunu sağlıyor. Vivaro-e BEV'nin bataryası üç adet 700 bar hidrojen tankı ile değiştirilerek; karbon fiber silindirlerin sadece üç dakikada dolması ve 400 km'nin üzerinde (WLTP) menzile ulaşması sağlanıyor. Zekice uygulanan bu sistem sayesinde yakıt hücreli elektrikli hafif ticari araç versiyonu da, batarya elektrikli versiyon ile aynı kullanım özelliklerini sunuyor. Her iki versiyonda gövde üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan 5,3 ila 6,1 metreküplük kargo hacmini ve 1100 kilograma kadar yükleme kapasitesini aynen koruyor.

10,5 kWsa kapasiteli lityum iyon batarya, ek güç sağlıyor

Opel Vivaro-e HYDROGEN, 45 kW'lık yakıt hücresi ile karayolu sürüşleri için gerekli olan enerjiyi üretirken, ön koltukların altına yerleştirilen 10,5 kWsa kapasiteli lityum iyon batarya ise ilk hareket veya hızlanma gibi güç gereksinimin olduğu sürüş koşullarında ek güç sağlıyor. Bu tür durumlarda batarya güç ihtiyacını karşıladığından, yakıt hücresi optimum çalışma koşullarında çalışabiliyor. Batarya rejeneratif fren imkanı sunarken, şarj etme çözümü bataryayı örneğin bir şarj istasyonunda şarj etme imkanı da tanıyor. Ayrıca batarya, 50 km boyunca tamamen batarya elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Yıl sonunda Opel'in tüm hafif ticari araç modelleri elektriklenecek

Vivaro-e HYDROGEN, Rüsselsheim'da Opel Özel Araçlar (OSV) tarafından üretilecek. Ana şirket Stellantis'in küresel "Hidrojen ve Yakıt Hücreleri Yetkinlik Merkezi" de Opel bünyesinde bulunuyor. Vivaro-e HYDROGEN, Opel'in tamamen elektrikli LCV ailesinin en yeni üyesi olarak Vivaro-e ve Combo-e'yi tamamlıyor. Ürün gamına eklenecek bir sonraki model olan yeni Movano-e de 2021 yılında satışa sunulacak. Yani markanın tüm hafif ticari araç portföyü bu yılın sonuna kadar elektrikliye geçmiş olacak. Opel, 2024 yılına kadar tüm binek ve hafif ticari modellerinin bir elektrikli versiyonunu sunacak.

Kaynak: Carmedya.com