Sadece 20 Kişinin Yaşadığı Adanın Uydu Fotoğraflarında Gizemli Bir Nesne Tespit Edildi

Secureteam10 adlı sitenin iddiasına göre, Atlantik okyanusunun güneyinde yer alan Güney Georgia Adaları, Google Earth'te ilginç bir keşfe sahne oldu.

ADADA SADECE 20 KİŞİ YAŞIYOR

Sadece 20 kişinin yaşadığı adanın uydu görüntülerini paylaşan ve kendilerini "uzaylı avcısı" olarak niteleyen Secureteam10 adlı site, gizemli bir nesne tespit etti.

UZAY GEMİSİ SÜRÜKLENMİŞ

YouTube'da 150 bin kişinin izlediği inceleme videosunda, söz konusu objenin bir uzay gemisi olduğu iddia edildi. Görüntülere yakın plan yapıldığında zeminde uzun sürüklenme izleri olduğu görülürken, "uzay gemisinin" düştükten sonra sürüklenmiş olabileceği belirtildi.

Görüntüleri yorumlayan birçok sosyal medya kullanıcısı ise, görüntülerdeki objenin sürüklenen dev bir kayaya ait olduğu görüşünde.