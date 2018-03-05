Sadece 20 Kişinin Yaşadığı Adanın Uydu Fotoğraflarında Gizemli Bir Nesne Tespit Edildi
Sosyal medyada paylaşılan bir Google Earth görüntüsü tartışma yarattı. İddialara göre uydu görüntülerindeki dev cisim bir uzay gemisine ait.
Secureteam10 adlı sitenin iddiasına göre, Atlantik okyanusunun güneyinde yer alan Güney Georgia Adaları, Google Earth'te ilginç bir keşfe sahne oldu.
ADADA SADECE 20 KİŞİ YAŞIYOR
Sadece 20 kişinin yaşadığı adanın uydu görüntülerini paylaşan ve kendilerini "uzaylı avcısı" olarak niteleyen Secureteam10 adlı site, gizemli bir nesne tespit etti.
UZAY GEMİSİ SÜRÜKLENMİŞ
YouTube'da 150 bin kişinin izlediği inceleme videosunda, söz konusu objenin bir uzay gemisi olduğu iddia edildi. Görüntülere yakın plan yapıldığında zeminde uzun sürüklenme izleri olduğu görülürken, "uzay gemisinin" düştükten sonra sürüklenmiş olabileceği belirtildi.
Görüntüleri yorumlayan birçok sosyal medya kullanıcısı ise, görüntülerdeki objenin sürüklenen dev bir kayaya ait olduğu görüşünde.
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demek uzay gemisi de düşüyor. benzinli mi acaba.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kaya yuvarlamış , Haber olsun diye cıkarıyorlar,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İstikbali gökler de uzayda arayan lar. Sanki yer yüzünde buldu lar da.. Bırakın kardeşim uzaylı yı adam rahat rahat yaşasın..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Dünya bu kadar karmaşık ve korkunçken Uzaylıların da işi gücü yok dünyaya inecekler otursunlar oturdukları yerdeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tobe tobe, o kadarda saf mıyız?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır