Sadece 2 korona virüs vakası bulunan Burdur'da ekipler 4'üncü dezenfekte turuna başladı
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Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Güncel

Sadece 2 korona virüs vakası bulunan Burdur'da ekipler 4'üncü dezenfekte turuna başladı

Burdur Belediyesi korona virüs salgınına karşı şehir merkezindeki dezenfekte çalışmalarında 4'üncü turuna başladı.

03.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:11
Sadece 2 korona virüs vakası bulunan Burdur'da ekipler 4'üncü dezenfekte turuna başladı

Burdur Belediyesi korona virüs salgınına karşı şehir merkezindeki dezenfekte çalışmalarında 4'üncü turuna başladı. Ayrıca personelin mesai sırasında korona virüse karşı izolasyonu ekipmanlarla sağlanırken, mesai giriş çıkışında ise hazırlanan özel dezenfekte kabiniyle ikinci bir güvenlik önlemi alındı.

Korona virüs salgını kapsamında önemler almaya başlayan Burdur Belediyesi, şehir merkezindeki dezenfekte çalışmalarının 3'üncü turunu tamamlayarak, 4'üncü tur dezenfekte çalışmalarına başladı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in de yakından takip ettiği dezenfekte çalışmaları, özellikle vatandaşların sık kullandığı alanlarda ve olası salgının bulaşabileceği toplu yaşam alanlarında dönüşümlü olarak tekrarlanıyor.

Burdur Belediyesi'ne ait 41 adet hizmet noktası, 5 adet üst geçit, 2 tur dezenfekte edildi. 3 noter, 43 adet eczane, 109 adet cami, 16 adet sağlık ocağı, 43 kamu kurum binası, şeker fabrikası, 58. Piyade Alayı ve tüm ATM'ler dönüşümlü olarak rutin bir şekilde dezenfekte edildi. Vatandaşların yine çok sık kullanmak mecburiyetinde kaldığı toplu taşıma araçlarında ise 48 köy otobüsü, 137 adet C plaka servis araçları, 117 adet T plaka ticari taksi, 59 adet M plaka halk otobüsleri, kamu kurumlarına ait hizmet araçlarında ise Burdur Belediyesine ait 148 araç, emniyet müdürlüğüne ait 90 araçta dördüncü tur dezenfekte çalışmalarına başlandı. Şehir merkezinde bulunan 246 adet kapalı ve açık otobüs durakları, 135 adet park, şehir merkezinde bulunan 4 bin adet çöp konteynerleri de dezenfekte edildi.

"40 bin litre dezenfekte ilacı kullanıldı"

Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile birlikte yürütülen dezenfekte çalışmalarını hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şehir merkezinde toplamda 24 milyon metrekare alanın dezenfekte edildiğini ve 40 bin litre dezenfekte kullanıldığını belirterek, "İlaçlama çalışmalarımız yanı sıra, halkımıza kişisel dezenfekte ve tedbirler konusunda da yardımlarda bulunuyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza muhtarlarımız aracılığı ile gıda yardımı ve market ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için kendi atölyelerimizde ürettiğimiz maskelerimizi ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Vatandaşlarımız evlerindeyken kimse onlara yiyecek veremiyor, yine Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, sokakta yaşayan canlarımız için düzenli olarak beslenme noktalarına mama bırakıyor" dedi.

Personele özel dezenfekte kabini

Başkan Ercengiz, "Personelin mesai sırasında korona virüse karşı izolasyonu ekipmanlarla sağlanırken mesai giriş çıkışında ise hazırlanan özel dezenfekte kabiniyle ikinci bir güvenlik önlemi alındı. Tüm dünya için böylesine kritik gündemlerde kahramanlar her zaman canından önce başkasının canını düşünerek çalışanlar olmuştur. Bizim ekiplerimiz de aynı özveriyle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Aldığımız önemlerle onların ve hepsinden önemlisi ailelerinin can güvenliğini sağlamak da bizlerin görevidir. Gücümüz yettiğince salgınla mücadele konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Halkımızdan ricamız zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları. Mevcut durumumuzu ve bu süreci Burdur olarak gayet güzel bir şekilde ilerletiyoruz. En kısa sürede sorunsuz bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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