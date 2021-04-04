Sade bir nikahla evlendiler

Yılbaşında romantik bir dağ evinde avukat sevgilisi Yasemin Güçkan'a evlenme teklifi eden ünlü iş adamı Murat Özyeğin, "evet" yanıtını aldıktan sonra evlilik hazırlıklarına başlamıştı.

Yılbaşında romantik bir dağ evinde avukat sevgilisi Yasemin Güçkan'a evlenme teklifi eden ünlü iş adamı Murat Özyeğin, "evet" yanıtını aldıktan sonra evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Hüsnü-Ayşen Özyeğin'in evinde, aile arasında yapılan bir törenle nikah masasını oturan çiftin bu anına sadece aile büyükleri, kardeşleri ve Murat Özyeğin'in üç çocuğu şahitlik etti. Pandemi nedeniyle büyük bir kutlama yerine küçük bir tören düzenleyen çiftin, yaz aylarında düğün yapmak istediği de gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Hürriyet