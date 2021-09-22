Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı (2)
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KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDIEskişehir'de 20 gündür kayıp olan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood (20) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Amjed Mohsin Mohammed, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan...
ESKİŞEHİR (DHA) - KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
Eskişehir'de 20 gündür kayıp olan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood (20) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Amjed Mohsin Mohammed, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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