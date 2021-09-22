Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı (2) - Haberler
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Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı (2)

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı (2)

KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDIEskişehir'de 20 gündür kayıp olan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood (20) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Amjed Mohsin Mohammed, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan...

ESKİŞEHİR (DHA) - KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Eskişehir'de 20 gündür kayıp olan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood (20) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Amjed Mohsin Mohammed, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri
SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KAYIP KIZINI EN SON GÖREN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

SADDAM'IN ORDUSUNDAKİ SUBAYIN KAYIP KIZINI EN SON GÖREN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

 Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere uyarı: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere uyarı: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun
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Haber: Saddam'ın ordusundaki subayın kayıp kızını en son gören arkadaşı gözaltına alındı (2) - Haberler
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