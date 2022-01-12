SADC, Mozambik'teki barış gücünün görev süresini uzattı

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), Ensar'ul Sunna terör örgütüne karşı mücadele etmek için Mozambik'e konuşlandırılan barış gücünün görev süresinin uzatılması kararı aldı.

Güney Afrikalı liderler, 11-12 Ocak tarihlerinde Malavi'nin başkenti Lilongve'de, Mozambik'teki terör gündemiyle olağanüstü toplanan SADC Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus McCarthy Chakwera'nın başkanlığında düzenlenen zirveye, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Tshisekedi Tshilombo, Mozambik Devlet Başkanı Filipe Jacinto Nyusi ve Zambiya Devlet Başkanı Hakeinde Hichilema ile SADC üye ülkelerinden çok sayıda üst düzey devlet görevlisi katıldı.

SADC'den yapılan yazılı açıklamada, Mozambik'in Cabo Delgado eyaletinde Ensar-ul Sunna terör örgütüyle mücadele etmek üzere görevlendirilen barış gücünün görev süresinin uzatılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, SADC barış gücünün bölgede şimdiye kadar iyi bir ilerleme kaydettiği belirtilerek, bölgedeki durumun gelecekte de izlemeye devam edileceği vurgulandı.

SADC'nin Siyaset, Savunma ve Güvenlik İşbirliği Organının Başkanı ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, SADC'nin bölgede terörün gelişmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna örgütünün 2017'den bu yana sivillere yönelik saldırılarında şimdiye kadar 800 binden fazla kişi yerinden oldu, 3 binden fazla kişi can verdi.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Misyon dışında Ruanda'da da bölgedeki terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek oluyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Son Dakika Haberleri

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