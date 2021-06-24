Sadberk Hanım Müzesi'ne Bank of America'dan sanat eserlerini koruma hibesi
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Sadberk Hanım Müzesi'ne Bank of America'dan sanat eserlerini koruma hibesi

Sadberk Hanım Müzesi'ne Bank of America'dan sanat eserlerini koruma hibesi
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

"Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan On Üç El Yazması ve Tezhipli Hat Eserinin Konservasyon Projesi", Bank of America'nın dünya çapında sürdürdüğü "Sanat Eserlerini Koruma Programı (Art Conservation Project) 2021" hibesini almaya hak kazandı.

"Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonundan On Üç El Yazması ve Tezhipli Hat Eserinin Konservasyon Projesi", Bank of America'nın dünya çapında sürdürdüğü "Sanat Eserlerini Koruma Programı (Art Conservation Project) 2021" hibesini almaya hak kazandı.

Projede yer alan 13 nadir, Selçuklu ve Osmanlı dönemi tezhipli el yazması, dünya çapında, tarihi ve kültürel bakımdan sembolik özeliklere sahip nadir eserlerin restore edilmesi için önemli çalışmalar yürüten Bank of America'nın sağladığı kaynakla kapsamlı şekilde analizden sonra restore edilerek, sergilenecek.

Konservasyon aşamaları görsel ve sözlü kayıtlarla belgelenecek projeden elde edilecek birikim, akademik çevreye, kültür mirasının korunmasına ve kamu yararına katkı sağlamak amacıyla yayınlar, sergiler ve bildiriler aracılığıyla paylaşılacak.

Türkiye'nin ilk özel müzesi olan Sadberk Hanım Müzesi, projeyi hayata geçirerek yalnızca nadir hat eserlerini korumakla kalmayarak, aynı zamanda proje kapsamında düzenleyeceği etkinliklerle kültür mirası ile sanat eserlerinin korunmasının önemini aşılamayı ve bu doğrultuda kamu bilincini artırmayı hedefliyor.

Müze 20 bini aşkın esere ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin ilk özel müzesi olarak 1980'de ziyarete açılan Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, kuruluşunda yaklaşık 3 bin esere sahipken bugün 20 bini aşkın eserle kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak, toplumun bilimsel ve eğitsel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

M.Ö. 6 binden Bizans dönemi sonuna kadar Anadolu'da yaşayan uygarlıkların maddi kültür kalıntılarını yansıtan arkeolojik eserler, Sevgi Gönül Binası'nda yer alan arkeoloji bölümünde, Osmanlı ağırlıklı İslam eserleri, Osmanlılar için yapılmış Avrupa, Uzak ve Yakın Doğu eserleri ile Osmanlı dönemi dokumaları, kıyafetleri ve işlemeleri ise Azaryan Yalısı'ndaki Türk-İslam bölümünde sergileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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