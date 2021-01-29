Sadakatsiz yine zirvede
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Sadakatsiz yine zirvede

29.01.2021 09:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:47
Sadakatsiz yine zirvede

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolleri paylaştığı dizinin bu bölümü, AB kategorisinde 10.00 reyting ve 21.32 izlenme payı alarak bir kez daha günün en çok izlenen yapımı oldu.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolleri paylaştığı dizinin bu bölümü, AB kategorisinde 10.00 reyting ve 21.32 izlenme payı alarak bir kez daha günün en çok izlenen yapımı oldu.

DÜNYA GÜNDEMİNDEYDİ

"Sadakatsiz", Twitter Türkiye ve dünya gündeminde de gece boyunca en üst sıralarda yer aldı. Sosyal medyada yaklaşık 4 milyon erişim elde edildi. Dizinin 15'inci bölümünde konuk oyuncu olarak yer alan Melisa Döngel'in sahneleri de ses getirdi. Döngel, Selçuk karakterinin annesi Hicran'ın gençliğini canlandırdı.

Ali, annesini terk edecek mi?

'Sadakatsiz'in 15'inci bölümü, artık babasının evinde yaşamak isteyen Ali'nin (Alp Akar) üvey annesi Derin'le (Melis Sezen) birlikte eşyalarını almak için annesi Asya'nın (Cansu Dere) evine gelmesiyle son buldu. Ali'nin annesini terk edip etmeyeceği, dizinin 16'ncı bölümünde ortaya çıkacak.

Kaynak: Hürriyet

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