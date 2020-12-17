Sadakatsiz yine günün en çok izlenen yapımı oldu...

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, 10'uncu bölümü ile yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz, 10'uncu bölümü ile yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı. AB'de 11.89 reyting ve 24.60 izlenme payı, ABC1'de ise 12.72 reyting ve 24.42 izlenme payı alan dizi günün en çok izlenen yapımı oldu.

Sadakatsiz sosyal medyaya bir kez daha damgasını vurdu. Twitter'da Türkiye'de trend topic (en çok konuşulan) listesinde yine birinci sıraya oturdu. Dünya listesinde de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Dizinin final sahnesi ise bölümün en öne çıkan sahnesi idi. Camlarına atılan taşla çok korkan Ali, babasını arıyor. Ali, annesinin yalnız kalmasını istemediği için Volkan'dan onların yanında kalmasını istiyor. Peki şimdi ne olacak? Derin, Volkan ve Asya'nın aynı evde kalmasına ne tepki verecek?

Kaynak: Hürriyet