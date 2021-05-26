Sadakatsiz yeni bölüm yok mu? Bugün Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz neden yok?
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Sadakatsiz yeni bölüm yok mu? Bugün Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz neden yok?

Sadakatsiz yeni bölüm yok mu? Bugün Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz neden yok?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranda olacak. Ancak izleyiciler Sadakatsizin bugünkü bölümünün yeni bölüm mü yoka tekrar gölüm mü olduğunu merak ediyor. Peki, Bugün Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm yok mu?

Sadakatsiz dizisi izleyicileri bugün yeni bölüm mü yoksa tekrar bölüm mü olduğunu araştırıyor. Konu hakkında detaylar merak edilirken Kanal D yayın akışı araştırıldı. Sadakatsiz yeni bölüm yok mu? Bugün Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz neden yok?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 19 Mayıs Çarşamba yayınlanan 30. Bölümde Asya'nın geçmişten gelen misafiri dengeleri değiştirecek mi?

Asya Günalan'ın gelişi, Asya'nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya'ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir. Ali'nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

BUGÜN SADAKATSİZ YOK MU?

Sadakatsiz dizisi bugün tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

Sadakatsiz yeni bölüm yok mu? Bugün Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz neden yok?
Kanal D yayın akışı
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