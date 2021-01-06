Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Bu akşam (6 Ocak) Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bitti mi? KanalD yayın akışı
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Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Bu akşam (6 Ocak) Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bitti mi? KanalD yayın akışı

06.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:06
Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Bu akşam (6 Ocak) Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bitti mi? KanalD yayın akışı

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük merak konusu olan Sadakatsiz dizisi, oyuncu kadrosuyla ve konusuyla büyük merak topladı. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz yeni yılla birlikte ekrana ara vermişti. Peki, bu akşam Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Bu akşam (6 Ocak) Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz bitti mi?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in merakla beklenen 13. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz bitti mi?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Asya'nın saldırıya uğradığı gece eve gelen Volkan, onun yanında Turgay'ı görünce öfkelendi. Volkan, olanlardan sonra evin güvenli olmadığını söyleyerek Ali'yi yanına almak, Asya'yı da otele yerleştirmek istdi. Ancak Asya, onun bu teklifini kabul etmedi. Turgay'ın yardımları sayesinde kendine gelen Asya, evinde kalmaya karar verdi. Volkan ise gece boyunca onların yanında Turgay'ın kalacağını öğrendi. Volkan'ın bu kıskançlıkları Asya'yı da çileden çıkardı.

Volkan, Asya'yı sindirmeye çalıştı. Asya'nın güçlü oluşu, Volkan'ı çok rahatsız etti. Onu böylesine ayakta ve mutlu görmeye dayanamayan Volkan, onun huzurunu kaçırmak için de gelinden geleni yaptı. Ancak artık Volkan'dan hiç çekinmeyen Asya, ona hak ettiği cevabı verdi. Volkan, o bu şehirden gidene kadar onunla uğraşacağını söylese de Asya ona pabuç bırakmadı.

Derya, Ali hakkında söyledikleriyle ortalığı karıştırdı. Volkan'ı gördüğünde, Ali'nin çok yalnız kaldığını ve Turgay'a terapiye geldiğini söyledi. Bunu duyan Volkan, küplere bindi ve soluğu Asya'nın yanında aldı.

Asya'ya Ali'nin bu durumlardan kötü etkilendiğini söyleyerek onu uyardı. Derya'nın bu davranışı yeni bir kavganın fitilini ateşledi.

Volkan, her an Asya'nın yanında olan Turgay'a kafayı taktı. Onun varlığından rahatsız olan ve hayatlarından uzaklaştırmak isteyen Volkan, ilginç bir hamle yaptı. Turgay'ın asistanından terapi için randevu aldı. Turgay, hastanedeyken bir anda içeri giren Volkan, hamlesini yapmaya başladı. Turgay'a söylemek istediklerini tek tek söyleyen Volkan, onu rahatsız etmek için elinden geleni yaptı. Ancak Turgay'ın sakin davranışları karşısında daha da sinirlendi.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM VAR MI, NE ZAMAN?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 13. yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

BU AKŞAM (6 OCAK) SADAKATSİZ NEDEN YOK?

Kanal D'den Sadakatsizi dizisi hayranlarını üzen bir karar geldi. Sevilen dizi yeni yılın ilk haftasında ekranlarda olmayacak. Çarşamba akşamı Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayınlanacak. Sadakatsiz dizisi yeni yılla birlikte ekrana ara verdi.6 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölüm tarihi ise 13 Ocak Çarşamba akşamı olarak açıklandı.

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz TEKRAR

22:45 San Andreas Fayı

Haber Yorumları (1)
ASLİİİ: sürekli bir hafta var , bir hafta yok sebebi nedir acaba. neyseki geçen bölümü izleyememiştim bugun izlerim
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500
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