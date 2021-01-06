Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? 6 Ocak Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz var mı?

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm yayın tarihi araştırılıyor. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı, tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünün finaline Derin'in Volkan'ın sakladığı ikinci cep telefonunu vurması damga vurmuştu. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm neden yok? 6 Ocak Sadakatsiz bu hafta neden yok

Kanal D'nin yakından takip edilen dizisi Sadakatsiz, 12. Son bölümüyle geçen hafta diziseverlerle buluştu. Dizinin 13. son bölümünün televizyon ekranlarındaki gösteriminin tamamlanmasıyla beraber, diziseverler yeni bölüm fragmanıyla ilgili olarak Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizi bir hafta yayına ara verecek. Çarşamba akşamı ise tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

SADAKATSİZ

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?



Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Sadakatsiz izle! Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz final ne zaman?

Sadakatsiz fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz final mi yaptı? Kanal D yayın akışı

Sadakatsiz final ne zaman?

Sadakatsiz dizi 5 veya üzeri reytinge sahipse, Mayısıs 2021'e kadar yayınlanmaya devam edecek. Sadakatsiz dizisi seyircinin yarısını kaybetmesi ve 3 reytingin altında kalması durumunda 30 Aralık 2020'de 12. bölümde dizinin teması çekilecek ancak Sadakatsiz dizisinin en az 2021'e kadar süreceğini düşünmekteyiz. Mayıs ayında Sadakatsiz dizisi de final yapacak olursa Kanal D'nin yayınlayacak ikinci dizisi olmayacak.

6 OCAK ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü Tekrar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafiri Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz Tekrar

22:45 San Andreas Fayı

01:00 San Andreas Fayı