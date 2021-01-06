Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu akşam Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman?
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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu akşam Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman?

06.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:27
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu akşam Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz'den seyircilerini üzecek bir haber geldi. Yılbaşı tatilinden dolayı yeni bölüm yayınlanmayan diziler arasına katılan Sadakatsiz seyircileri, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu akşam Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman? sorularını araştırıyor...

Baş rollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin oynadığı Sadakatsiz dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Her hafta yeni bölümü heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisi bu hafta olacak mı seyirciler merak etmeye başladı. Yılbaşı tatili dolayısıyla birçok dizi bu hafta yeni bölüm yayınlamadı. İzleyiciler de bu akşam Sadakatsiz var mı, yok mu araştırmaya başladı. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu akşam Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz 13. bölüm ne zaman? İşte cevapları.

BU AKŞAM SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM VAR MI?

Bugün Sadakatsiz yeni bölüm var mı, yok mu sorusuna bir açıklık getirelim. Yılbaşı tatili dolayısıyla bu akşam yani 6 Ocak Çarşamba günü Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü yok. Bu akşam saat 20:00'da Kanal D ekranlarında Sadakatsiz tekrar bölümü yer alacak.

SADAKATSİZ 13. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz yeni bölümü, haftaya ekranlarda olacak. Sadakatsiz 13. bölümü ile 13 Ocak Çarşamba akşamı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak.

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