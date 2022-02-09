Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 48. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 2 Şubat Çarşamba yayınlanan 47. yeni bölümde Aras, yangıda öldüğünü sandığı annesi ile karşı karşıya geliyor! Ancak bu önemli buluşma anını Volkan mahvediyor!

Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya'nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derin'in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali'nin Aras hakkındaki hangi sözleri herkesi dehşete düşürecektir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Sadakatsiz 48. Bölüm Fragmanı yayında! Ali'nin iftirası Asya ve Aras'ın yollarının ayrılmasına sebep oluyor. Ali, ısrarla Aras'ın ona vurduğunu söyleyince, Asya için işin rengi değişiyor. Aras ise ne dese kendine inandıramıyor. Aras içinde bulunduğu bu durumda daha fazla kalmak istemiyor. Asya ve Aras bu olay yüzünden ayrılacak mı?

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