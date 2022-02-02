Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 47. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 19 Ocak Çarşamba yayınlanan 46. yeni bölümde Aras ve Volkan arasındaki gerginlik, büyük bir kavgaya dönüşüyor. Aras'ın öfkesiyle karşı karşıya gelen Asya ise bu durum karşısında şoke oluyor!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Aras, Asya ile birlikte annesinin yanındadır. Annesi, yangından sonra ilk kez Aras ile karşılaşmıştır. Aras'a kendisini hatırlayıp, hatırlamadığını sorar. Aras ise, boş gözlerle kadına bakar. Bu sırada aynı eve Volkan gelir. Çok sinirli olan Volkan, herkesin önünde Aras'a saldırır. Onu Ali'ye el kaldırmakla suçlar.

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