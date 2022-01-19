Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 45. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisi izlemek isteyen izleyiciler Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, Sadakatsiz 45. bölüm bugün var mı, Sadakatsiz son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Sadakatsiz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, Sadakatsiz bölüm bugün mü, Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez. Volkan ve Derin'in evini basan Aras adeta öfkeden çıldırır. Derin ve Volkan da oldukça şaşkındır. Asya ise gördüklerine inanamaz.

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