Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 39. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Sadakatsiz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sadakatsiz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, Sadakatsiz bölüm bugün mü, Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, boşanma kararı alan Volkan'ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ'da Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan, Aras'ın evli olduğunu Asya'ya söylüyor. Asya, kandırıldığını öğrenince büyük bir plan hazırlıyor.

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