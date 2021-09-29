Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 32. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin yaşadıkları için Asya'yı suçlamaktadır. Öte yandan Ali de tüm hıncını Volkan'dan çıkartır. Tüm bunlar yaşanırken Asya beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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