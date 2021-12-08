Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 10. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

Sadakatsiz 42. Bölüm Fragmanı yayında! Aras, Asya'ya evlenme teklif ediyor. Bunu gören Ali'nin öfkesi ise giderek daha da yıkıcı bir hal almaya başlıyor! Volkan da Ali'nin öfkesini yatıştırmak yerine ortalığı alevlendiriyor. Peki Asya, Aras'la evlenecek mi? Ali, bu duruma engel olabilecek mi?

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