Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 17 Şubat yeni bölüm fragman izle!
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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 17 Şubat yeni bölüm fragman izle!

17.02.2021 19:20 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:24
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 17 Şubat yeni bölüm fragman izle!

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Sadakatsiz var mı? İşte ayrıntılar...

Sadakatsiz kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sadakatsiz 17 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali'nin okulda yaptığı hırsızlık yüzünden başı belaya girer. Asya ve Volkan'a okula durumu çözmeye gider. Ancak Ali, annesine kızıp artık babasının yanında yaşacağını söyleyince Asya şaşkına döner.

Sakadatsiz yeni bölüme yaşanacak sürpriz yüzleşmeler damgasını vuracak. Bir yandan Selçuk'un açıklamaları bir yandan Volkan'ın itirafları gecenin en önemli sahneleri arasında yer alacak…

Asya'nın dönüşü ve Derin'e karşı kazandığı zafer, Derin'i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali'nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan'ı bambaşka sorunlar beklemektedir. Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?

Selçuk, Haluk'u şoke eden bir bilgi paylaşıyor!

Haluk, evine gelen Selçuk'u görünce çok öfkelenir. Uyardığı halde kapısına kadar gelen Selçuk'tan duydukları onu şoke eder. Selçuk, taşları yerinden oynatacak bir şey öğrenmiştir. Haluk'un gayri-meşru bir oğlunun olduğunu öğrenen Selçuk, ipleri eline almanın gücünü yaşamaktadır.

Asya ve Volkan'ın tehlikeli yakınlaşması!

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM (Başlama saati 20.00)

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