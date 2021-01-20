Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!
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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

20.01.2021 07:58 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:02
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Sadakatsiz var mı? İşte ayrıntılar...

Sadakatsiz kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sadakatsiz 20 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Derin, kayıp bilekliğinin Asya'nın kolunda olduğunu öğreniyor ve dikkatini Ali'nin üzerine yoğunlaştırıyor.Asya da, Ali hakkında okuldaki hırsızlık durumuyla ilgili gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Ali gerçekten hırsızlık mı yapıyor? Asya ve Derin bu durum karşısında ne yapacaklar?

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor?

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Öte yandan Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz 20 Ocak yeni bölüm fragman izle!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

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