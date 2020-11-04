Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı
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Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı

04.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:39

Sadakatsiz dizisi 4. bölüm ile Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! İşte ayrıntılar...

Sadakatsiz yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sadakatsiz 5. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de ekranda olacak.

SADAKATSİZ 4. BÖLÜM İZLE...

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı

Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor. Asya, kayınvalidesi Saliha'nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan'ı derinden sarsar ve Asya'nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya'nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı

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