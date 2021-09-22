Haftalardır büyük bir merakla beklenen Sadakatsiz dizisinin yeni sezon yayın tarihi değiştirildi. Bu hafta yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan dizisinin yayın tarihi bir hafta ertelendi. Peki, Sadakatsiz neden ertelendi, niye haftaya yayınlanıyor? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, ertelendi mi? Sadakatsiz yeni bölüm haftaya mı yayınlanacak? Yeni bölüm 22 Eylül mü 29 Eylül mü? İşte ayrıntılar...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sadakatsiz yeni sezonu 29 Eylül Çarşamba 2021 tarihinde yayınlanacaktır.

Yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği dizinin yeni sezon ilk bölümü bu çarşamba yayınlanacaktı. Ancak, kanalın yayın akışında yaptığı değişiklik ile dizinin 29 Eylül Çarşamba akşamı yeni sezona başlayacağı açıklandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz'in büyük bir merakla beklenen yeni sezondan 32. bölüm fragmanı da yayınlandı. Asya'nın da içinde olduğu aracıyla uçurumdan yuvarlanan Derin, yaşamına tekerlekli sandalye ile devam ediyor. Asya ise Tekirdağ'dan İstanbul'a taşınıyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SADAKATSİZ BUGÜN MÜ HAFTAYA MI YAYINLANACAK?

Sadakatsiz 2. sezonu yakında başlayacak. Yapılan açıklamaya göre dizi 29 Eylül'de başlayacak.. Twitter'dan yapılan son resmi paylaşım şu şekilde:

""Neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim…" #Sadakatsiz yeni sezonunun ilk bölümüyle 29 Eylül Çarşamba 20.00'de Kanal D'de"

Buna göre Sadakatsiz 29 Eylül Çarşamba günü başlayacak.

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