Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları kimler?
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Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları kimler?

03.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:13
Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Her hafta, saat 20.00'da Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin rol aldığı dram türündeki dizi Sadakatsiz Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları kimler?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır. Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)

SADAKATSİZ İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

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