Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm özeti!
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Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm özeti!

13.01.2021 08:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:01
Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm özeti!

Yayınlandığı ilk günden itibaren zirveden düşmeyen, başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm özeti!

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni bölüm izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta? Sadakatsiz oyuncuları! Sadakatsiz son bölüm özeti!

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz her Çarşamba, saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.13. bölümü ile izleyici buluşacak dizi bu akşam Kanal D ekranlarında.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali,Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Eren Vurdem (Mert)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Olcay Yusufoğlu (Serap)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Emir Taro Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM İZLE!

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