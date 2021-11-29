Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 41. Bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 41. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 41. bölüm fragmanı izle!

Sadakatsiz SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar. Derin ise Volkan'ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz. Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitmeye karar verir.

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