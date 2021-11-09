Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde ne olacak? Sadakatsiz 38. Bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 38. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 38. bölüm fragmanı izle!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenir. Leyla'yı gören Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alır. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?

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