Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları!
Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları!
Sadakatsiz, Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları!
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
13. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölüm özetini ve oyuncu kadrosunu haberimizden bulabilirsiniz.
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ!
Sadakatsiz 13 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor?
Öte yandan Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Sadakatsiz her Çarşamba, saat 20.00'da ekranlarda. Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
SADAKATSİZ OYUNCULAR
Cansu Dere, Asya Arslan
Caner Cindoruk, Volkan Arslan
Melis Sezen, Derin Güçlü
Kenan Ece, Turgay Güngör
Burak Sergen, Haluk Güçlü
Eren Vurdem, Mert Gelik
Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik
Özge Özder, Derya Samanlı
Mahmut Gökgöz, Altan Saygıner
Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik
Nazlı Bulum, Nil Tetik
Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı
Alp Akar, Ali Arslan