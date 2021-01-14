Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları!

Sadakatsiz, Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz oyuncuları!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

13. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölüm özetini ve oyuncu kadrosunu haberimizden bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Sadakatsiz 13 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor?

Öte yandan Derin'in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz her Çarşamba, saat 20.00'da ekranlarda. Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ OYUNCULAR

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Kenan Ece, Turgay Güngör

Burak Sergen, Haluk Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Özge Özder, Derya Samanlı

Mahmut Gökgöz, Altan Saygıner

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan