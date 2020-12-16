Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sadakatsiz 11. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SADAKATSİZ 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 9 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Derin'in kardeşi Demir, Ali'ye adeta nispet yaptı. Ali'yle aynı okulda olan Demir, eniştesi Volkan'la olan anılarını anlatmaya başladı. Ali'yi kıskandırmaya çalışarak, ilgi çekmeyi başardı. Partide de Ali'nin odasının aslında ona ait olmadığını söyledi. Ali, Demir'in anlattıklarından sonra ise morali bozularak onun yanından ayrıldı. Ali ve Demir arasındaki gerginlik ne zaman bitecek? Volkan bu durumu fark edecek mi?

SADAKATSİZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 11. bölümde neler olacak?