Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı!
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Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Sadakatsiz'ın 25. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Bulunan ceset, Derin'e ait olmayınca Volkan rahat bir nefes alıyor. Asya ise gece evinin yakınlarında Derin'i görünce peşinden koşarak onu durdurmaya çalışıyor. Derin'in kanlar içinde Asya'nın kollarında yığılıyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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