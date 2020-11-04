Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? Sadakatsiz son bölüm full izle!
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Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? Sadakatsiz son bölüm full izle!

04.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:18
Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? Sadakatsiz son bölüm full izle!

Sadakatsiz dizisi başladığı ilk günden itibaren beğenileri topluyor. Peki, Sadakatsiz dizisi hangi gün ekranlara geliyor? Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz saat kaçta başlıyor? Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncuları... Sadakatsiz fragmanı yayınlandı mı?

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerini paylaştığı dizi Sadakatsiz seyirciden ilgi görmektedir. Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta?

BBC Studios'un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

SADAKATSİZ KONUSU

Sadakatsiz, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan ve yakında Kanal D ekranlarında olacak olan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.

Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda?

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan

Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda?

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken dizi Sadakatsiz Çarşamba akşamları saat 20:00'da Kanal D ekranlarında yer almaktadır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor. Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor. Asya, kayınvalidesi Saliha'nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan'ı derinden sarsar ve Asya'nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya'nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLE

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