Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz Volkan sakat mı kalıyor? Caner Cindoruk diziden ayrılıyor mu?
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Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz Volkan sakat mı kalıyor? Caner Cindoruk diziden ayrılıyor mu?

20.01.2021 23:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:21
Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Sadakatsiz Volkan sakat mı kalıyor? Caner Cindoruk diziden ayrılıyor mu?

Çarşamba günleri yayınlanan ve en çok izlenen dizi olan Sadakatsiz'de bugün yine Nil, Selçuk, Asya ve Volkan dörtlüsü arasındaki savaş devam etti! Dizinin sonunda Nil'i Selçuk'tan kurtarmak isteyen Volkan ya da Selçuk arasından biri inşaattan düştü. Peki, Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Caner Cindoruk diziden ayrılıyor mu?

Çarşamba günleri yayınlanan ve baş rollerinde Caner Cindoruk ile Cansu Dere'nin yer aldığı TV kanallarının çok izlenen diziierinden biri olan Sadakatsiz'de bugün yine Nil, Selçuk, Asya ve Volkan dörtlüsü arasındaki savaş devam etti! Dizinin sonunda Nil'i Selçuk'tan kurtarmak isteyen Volkan ya da Selçuk arasından biri inşaattan düştü. Peki, Sadakatsiz Volkan ölecek mi? Caner Cindoruk diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Volkan sakat mı kalacak?

SADAKATSİZ VOLKAN ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz dizisinde sular yine durulmadı! Selçuk tüm gerçekleri öğrenmesinin ardından Asya ve Nil'in peşine düştü! Volkan, Nil'i ve Asya'yı Selçuk'un elinden kurtarmak için onu takip etti! Telefondan Nil'i takip eden Selçuk onu otogarda buldu! Selçuk'tan kaçan Nil bir inşaatın yukarısına çıktı. Volkan ve Asya da onları takip etti. Volkan, Nil ve Selçuk'un bulunduğu inşaattan biri aşağı düştü! Peki, inşaattan kim düştü? Bunu ilerili bölümlerde göreceğiz!

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