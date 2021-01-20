Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz 14. yeni bölüm fragmanı izle!

Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden beri seyircilerin beğenisini topluyor. Her bölümü ayrı entrikalarla dolu olan Sadakatsiz Sadakatsiz 13. bölümde neler oldu? ve Sadakatsiz 14. bölümde neler olacak? merak edenler için yazımızda derledik. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi, bu hafta da 20 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden beri seyircilerin beğenisini topluyor. Her bölümü ayrı entrikalarla dolu olan Sadakatsiz Sadakatsiz 13. bölümde neler oldu? ve Sadakatsiz 14. bölümde neler olacak? merak edenler için yazımızda derledik. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz 14. yeni bölüm fragmanı izle! İşte tüm detaylar!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Ocak 2021 Çarşamba günü ekranlara gelen Sadakatsiz 13. bölümde, Asya ve Turgay daha da yakınlaştı. Bunu gören Volkan deliye döndü ve Asya'yı tehdit etmeye başladı! Sadakatsiz Selçuk (Emir Tarık Tekin) parasının kalanını almak için Volkan'a şantaj ve tehditlere devam etti. Ali'nin ortadan kaybolması Asya ve Volkan'ı meraktan deliye döndürdü. Turgay, Ali'yi anlamasıyla Asya'ya daha da yakınlaştı. Ali'nin bulunmasının ardından Volkan Selçuk'a kalan parasını geri verdi fakat Selçuk tehditlerine devam ediyor. Ali, arkadaşlarının eşyalarını çalmasının ardından Derin'in kermes tezgahından değerli bir parça daha çaldı!

Volkan Asya'nın Turgay'la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan'la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Derin, Ali ile ilgili şaşırtan bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Derin, kayıp bilekliğinin Asya'nın kolunda olduğunu öğreniyor ve dikkatini Ali'nin üzerine yoğunlaştırıyor. Asya da, Ali hakkında okuldaki hırsızlık durumuyla ilgili gerçeklerle yüz yüze kalıyor. Ali gerçekten hırsızlık mı yapıyor? Asya ve Derin bu durum karşısında ne yapacaklar?

Sadakatsiz yeni bölümüyle 20 Ocak Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ 14. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

SADAKATSİZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!