Sadakatsiz Selçuk'un babası kim? Sadakatsiz Selçuk'un babası Haluk mu? Haluk Güçlü, Selçuk'un babası mı?
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Sadakatsiz Selçuk'un babası kim? Sadakatsiz Selçuk'un babası Haluk mu? Haluk Güçlü, Selçuk'un babası mı?

24.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:24
Sadakatsiz Selçuk'un babası kim? Sadakatsiz Selçuk'un babası Haluk mu? Haluk Güçlü, Selçuk'un babası mı?

Çarşamba günleri Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisinde yeni bir sansasyon yaşandı! Sadakatsiz 19. bölüm fragmanını izleyenler Sadakatsiz Selçuk'un babası kim? Sadakatsiz Selçuk'un babası Haluk mu? Haluk Güçlü, Selçuk'un babası mı? Sadakatsiz Selçuk'un annesi kimdir? gibi soruları sormaya başladı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Emir Taro (Tarık) Tekin'in hayat verdiği Selçuk dizisi izleyenlerin dikkatini çekiyor. Annesi Hicran'ın geri dönmesiyle yeni sır kapıları aralanıyor! Sadakatsiz 19. bölüm fragmanında Selçuk'un annesi Hicran'ın, Gönül Güçlü ile konuşması merak uyandırdı! Peki, Sadakatsiz Selçuk'un babası kim? Sadakatsiz Selçuk'un babası Haluk mu? Haluk Güçlü, Selçuk'un babası mı?

SADAKATSİZ SELÇUK'UN BABASI KİM? SADAKATSİZ SELÇUK'UN BABASI HALUK GÜÇLÜ MÜ?

Sadakatsiz 19. bölümde Hicran, Gönül Güçlü'ye Selçuk'un babasının Haluk Güçlü olduğunu itiraf ediyor! Daha önceki bölümlerde Haluk ile Hicran'ın karşı karşıya gelmesi ve ifadelerinin değişmesi zaten izleyicilerde şüphe uyandırmıştı. Bu bölümde Hicran'ın bunları itiraf etmesi de merakları giderdi. Selçuk, annesi onu terk ettiği için ona öfkeliydi ve babasının kim olduğunu hiçbir zaman bilmiyordu. Bu bölüm babasının kim olacağını öğrenecek mi? merak konusu olurken, öğrendiği zaman ne olacağı, ne tepki vereceği de merak ediliyor!

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