Sadakatsiz Selçuk öldü mü? Sadakatsiz Selçuk diziden ayrıldı mı? Emir Taro Tekin Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?

Çarşamba günleri yayınlanan ve en çok izlenen dizi olan Sadakatsiz'de geçen hafta yine Nil, Selçuk, Asya ve Volkan dörtlüsü arasındaki savaş devam etti! Dizinin sonunda Nil'i tutmak isteyen Selçuk inşaattan düştü. İzleyiciler, Sadakatsiz Sadakatsiz Selçuk ölecek mi? Emir Taro Tekin diziden ayrılıyor mu? merak etti!

Çarşamba günleri yayınlanan ve baş rollerinde Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere'nin yer aldığı TV kanallarının çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz'de geçen hafta yine Nil, Selçuk, Asya ve Volkan dörtlüsü arasındaki savaş devam etti! Dizinin sonunda Nil'i Selçuk'tan kurtarmak isteyen Volkan ya da Selçuk arasından biri inşaattan düştü. Peki, Sadakatsiz Selçuk öldü mü? Sadakatsiz Selçuk diziden ayrıldı mı? Emir Taro Tekin Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?

SADAKATSİZ SELÇUK ÖLDÜ MÜ?

Sadakatsiz dizisinin 14. bölümünde sular yine durulmadı! Selçuk tüm gerçekleri öğrenmesinin ardından Asya ve Nil'in peşine düştü! Volkan, Nil'i ve Asya'yı Selçuk'un elinden kurtarmak için onu takip etti! Telefondan Nil'i takip eden Selçuk onu otogarda buldu! Selçuk'tan kaçan Nil bir inşaatın yukarısına çıktı. Volkan ve Asya da onları takip etti. Volkan, Nil ve Selçuk'un bulunduğu inşaattan biri aşağı düştü! Sadakatsiz 15. bölümün fragmanında Volkan'ın görünmesinin ve Selçuk'un görülmemesinin ardından diziden ayrılan ismin Selçuk olduğu düşünüldü. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Selçuk'un son durumu izleyenlere gösterilecek!