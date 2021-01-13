Sadakatsiz Nil kimdir? Nazlı Bulum kimdir? Nazlı Bulum kaç yaşında ve nereli?
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Sadakatsiz Nil kimdir? Nazlı Bulum kimdir? Nazlı Bulum kaç yaşında ve nereli?

13.01.2021 21:44 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:47
Sadakatsiz Nil kimdir? Nazlı Bulum kimdir? Nazlı Bulum kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günleri Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Sadakatsiz Nil karakteri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Peki, Sadakatsiz Nil kimdir? Nazlı Bulum kimdir? Nazlı Bulum kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz dizisinde Nil karakterine Nazlı Bulum hayat veriyor. Daha önce Blu TV'de Bartu Ben dizisiyle ekranların karşısına gelen ve sevilen Nazlı Bulum Nil karakteriyle de büyük ilgi görüyor. Peki, Sadakatsiz Nil kimdir? Nazlı Bulum kimdir? Nazlı Bulum kaç yaşında ve nereli?

NAZLI BULUM KİMDİR?

Nazlı Bulum 11 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşındaki Nazlı Bulum tiyatrocu, oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. 1.58 boyundaki Nazlı Bulum, 48 kilodur. Kadir Has Üniversitesi, Tiyatro bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. Tiyatro oyuncusu olan Nazlı Bulum, ayrıca tiyatro oyunu da yazmıştır. Nazlı Bulum şimdilerde Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer, Hare Sürel, Onur Özaydın ve Sertan Müsellim gibi oyuncularla Kral Lear oyununda oynamakta ve Kral Lear'ın kızı Cordelia'ya hayat vermektedir.

Nazlı Bulum tiyatro haricinde dizi ve filmlerde de yer almaktadır. Nazlı Bulum, Sadakatsiz dizisinde Nil karakterine hayat vermektedir. Daha önce Blu TV'de Bartu Küçükçağlayan'ın dizisi Bartu Ben'de Gizmo karakterine hayat vermiş ve yine Blu TV'de yakın zamanda yer alan Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.

Nazlı Bulum, Büyük İstanbul Depresyonu projesinin yapımcılığını üstlenmiştir.

Nazlı Bulum nereli: İstanbul

Nazlı Bulum yaşı: 28

Nazlı Bulum boyu: 1,58 cm

Nazlı Bulum kilosu: 48

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