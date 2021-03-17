Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi nerede çekildi?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Sadakatsizdizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Sadakatsiz nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Sadakatsiz nerede çekiliyor?

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin ilk bölümleri Tekirdağ Süleymanpaşa'da çekilmiştir. Sonraki bölümleri ise İstanbul'da çekilmiştir.

Sadakatsiz dizisinin var olan bölümleri İstanbul'da çekilmiyor. Sadakatsiz dizi çekimleri Tekirdağ'ın Süleyman Paşa ilçesinde gerçekleşiyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinin İstanbul'da çekilmesi planlanıyor. Sadakatsiz çekimlerinin genellikle İstanbul'un Beykoz ilçesinde ve Kız Kulesi açıklarında devam edeceği söyleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan