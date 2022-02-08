Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz hangi gün, salı mı, çarşamba mı?

Sadakatsiz neden yok sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin 8 Şubat yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranında yayımlanan sevilen dizi Sadakatsiz Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı 48. bölüm ile ekrana gelecek.

KANAL D 7 ŞUBAT KANAL YAYIN AKIŞI

Gelinim Mutfakta 13:00

Arka Sokaklar 16:00

Kanal D Ana Haber 19:00

Yaşamak Güzel Şey 20:00

Yaşamak Güzel Şey 22:15

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