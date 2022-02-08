Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz hangi gün, salı mı, çarşamba mı?
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Kanal D ekranlarının sevilen yapımı olan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanına ulaşamayan diziseverler, Sadakatsiz neden yok, bu akşam yayınlanmayacak mı? Sadakatsiz hangi gün, salı mı, çarşamba mı? sorularına yanıt aramakta. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölüm var mı ne zaman yayımlanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sadakatsiz bugün var mı, yok mu?
Sadakatsiz neden yok sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin 8 Şubat yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...
SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?
Kanal D ekranında yayımlanan sevilen dizi Sadakatsiz Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı 48. bölüm ile ekrana gelecek.
KANAL D 7 ŞUBAT KANAL YAYIN AKIŞI
Gelinim Mutfakta 13:00
Arka Sokaklar 16:00
Kanal D Ana Haber 19:00
Yaşamak Güzel Şey 20:00
Yaşamak Güzel Şey 22:15
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