Sadakatsiz her hafta yeni bölümü ile izleyicileri ekrana balarken bu hafta diziyi yayın akışında göremeyenler Sadakatsiz neden yok? Bugün Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konularını merak etti. Peki, Sadakatsiz neden yok?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 29 Aralık Çarşamba yayınlanan 45. yeni bölümde Ali'nin geçirdiği kaza, Volkan ve Asya'nın kabusu oluyor!

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

BUGÜN SADAKATSİZ YOK MU?

Sadakatsiz yeni bölüm bugünkü yayın akışında yer almadı. İşe yayın akışı:.

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