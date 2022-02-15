Sadakatsiz neden yok, bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? 15 Şubat KANAL D yayın akışı

Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almakta. Kanal D'nin 15 Şubat yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranında yayımlanan sevilen dizinin bu haftayeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak yapım yayın akışında yer almadı.

KANAL D 15 Şubat KANAL YAYIN AKIŞI

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