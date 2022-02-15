Sadakatsiz neden yok, bu akşam yok mu? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? 15 Şubat KANAL D yayın akışı
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Kanal D ekranlarının sevilen yapımı olan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanına ulaşamayan diziseverler, Sadakatsiz neden yok, bu akşam yayınlanmayacak mı? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? sorularına yanıt aramakta. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölüm var mı ne zaman yayımlanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sadakatsiz bugün var mı, yok mu?
Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almakta. Kanal D'nin 15 Şubat yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...
SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?
Kanal D ekranında yayımlanan sevilen dizinin bu haftayeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak yapım yayın akışında yer almadı.
KANAL D 15 Şubat KANAL YAYIN AKIŞI
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