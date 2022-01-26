Sadakatsiz neden yok, bu akşam yayınlanmayacak mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı? 26 Ocak KANAL D yayın akışı

Sadakatsiz bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? sorularının yanıtı dizi takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almakta. Kanal D'nin 26 Ocak yayın akışında Sadakatsiz dizisinin yer almaması sonrası, dizinin sevenleri Sadakatsiz dizisinin yeni bölümününün bu hafta neden olmadığını ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte Sadakatsiz'in yeni bölümününe ilişkin ayrıntılar...

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranında yayımlanan sevilen dizi Sadakatsiz Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba akşamı 46. bölüm ile ekrana gelen dizinin bu hafta 47. yeni bölüm ile ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak yapım yayın akışında yer almadı.

KANAL D 26 OCAK KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yarından Sonra

22:30 Sadakatsiz (Tekrar)

SADAKATSİZ BU HAFTA NEDEN YOK?

Sadakatsiz 47. bölüm bu hafta ekrana gelmeyecek. Kanal D ve Medyapım cephesinden yapılan açıklamada "Değerli İzleyicilerimiz; Her Çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." açıklaması yapıldı.

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