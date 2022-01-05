Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Sadakatsiz yayın günü ne zaman?

Sadakatsiz neden yayınlanmadı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin yayın akışında Annem filmi dikkat çekti. 5 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20:00'de Annem filmi yer alıyor.

SADAKATSİZ NEDEN YAYINLANMADI?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü yılbaşı tatili olması sebebi ile ekrana gelmeyecek. Dizinin 46. Bölümü ile 12 Ocak Çarşamba günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

5 Ocak KANAL D Yayın Akışı



5 Ocak - Çarşamba

07:00

Sihirli Annem

09:00

Neler Oluyor Hayatta?

11:00

Asi

13:00

Gelinim Mutfakta

16:00

Arka Sokaklar

18:45

Kanal D Ana Haber

20:00

Annem

22:30

Medusa Darbesi

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