Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Sadakatsiz yayın günü ne zaman?
Sadakatsiz dizisinin takipçileri heyecanla yeni bölümün yayınlanacağı günü beklerken Annem adlı filmin yayında olduğu görüldü. Peki ama Sadakatsiz'in yeni bölümü ne zaman, hangi gün Kanal D yayın akışı bilgileri Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm yayın tarihi ile ilgili bilgileri gösterdi. Yılbaşı haftasında birçok dizi reklam anlaşmaları ve tatil sebebiyle ekrana gelmiyor. Peki, bu akşam Sadakatsiz'in yeni bölümü neden yayınlanmıyor?
Sadakatsiz neden yayınlanmadı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin yayın akışında Annem filmi dikkat çekti. 5 Ocak Kanal D yayın akışında saat 20:00'de Annem filmi yer alıyor.
SADAKATSİZ NEDEN YAYINLANMADI?
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü yılbaşı tatili olması sebebi ile ekrana gelmeyecek. Dizinin 46. Bölümü ile 12 Ocak Çarşamba günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
5 Ocak KANAL D Yayın Akışı
5 Ocak - Çarşamba
07:00
Sihirli Annem
09:00
Neler Oluyor Hayatta?
11:00
Asi
13:00
Gelinim Mutfakta
16:00
Arka Sokaklar
18:45
Kanal D Ana Haber
20:00
Annem
22:30
Medusa Darbesi
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