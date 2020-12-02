Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Bugün Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz niye yayınlanmadı?
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Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Bugün Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz niye yayınlanmadı?

02.12.2020 20:50 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:54
Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Bugün Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz niye yayınlanmadı?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu Sadakatsiz dizisinin bu akşam yayınlanması gereken bölümü yayın akışında çıkarıldı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pandemi sebebiyle kısa bir ara veriyoruz" denildi. Peki Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Bugün Sadakatsiz yok mu?

Çarşamba akşamları sevenleriyle buluşan Sadakatsiz dizisi bu hafta Covid-19 engeline takıldı. Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceğini açıklayan kanal yönetimi, "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı. Peki Sadakatsiz neden yayınlanmadı? Bugün Sadakatsiz yok mu? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ BUGÜN NEDEN YAYINLANMADI?

Her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanan Sadakatsiz dizisi bugün yeni bölümü ile ekranda yer almayacak. Yapılan açıklamaya göre sağlık sorunları sebebiyle çekimlere ara verildiği bildirildi.

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