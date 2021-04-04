Sadakatsiz neden öldü?

Sadakatsiz dizisinin merak edilen konusu haline gelen ve sık sık araştırılmaya başlanan Derin'in durumu son bölüm fragmanı işe merak uyandırdı. Fragmanda Derin'i kanlar içinde gören izleyiciler Sadakatsiz neden öldü, konusunu araştırdı. Peki, Derin öldü mü?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin'in kanlar içindeki görüntüsü şok etkisi yarattı. İzleyiciler merak uyandıran görüntüler sonrası Sadakatsiz neden öldü mü sorusunu sordu. Peki, Sadakatsiz Deri ölecek mi?

DERİN ÖLÜYOR MU?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Derin kanar içinde Asya'nın evinin önünde görülüyor ve Asya Derin'in kolundan tutuyor. Kanar içinde yere yığılan Derin'in ölüp ölmediği ve neden bu hale geldiği yeni bölümde ortaya çıkacak.

İşte,o görüntüler: