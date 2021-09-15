Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz yeni sezon (2. Sezon) ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sadakatsiz yeni bölümü haftaya mı?

Sadakatsiz ne zaman? Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Sadakatsiz oldu. Peki, Sadakatsiz yeni sezon (2. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sadakatsiz ikinci sezon hangi ay, gün başlıyor? Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz yeni sezon (2. Sezon) ne zaman, hangi gün başlayacak? Tarihi açıklandı mı? Sadakatsiz 2. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Detaylar sizlerle... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da yayınlanıyor. Fakat şuanda yaz arasında olduğu için ekranlara gelmedi. Dizinin yeni sezonunun yani 2. sezonunun yakında başlaması bekleniyor.

SADAKATSİZ YENİ SEZONU (2. SEZON) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sadakatsiz Twitter resmi hesaptan yapılan son paylaşım şu şekilde: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"Kendi hikayenin başrolü sensin!

#Sadakatsiz yeni sezonuyla çok yakında Kanal D'de." Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Buna göre dizinin yeni sezonunun tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat dizilerin yeni sezonları normalde Eylül-Ekim ayı gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Sadakatsiz dizisinin de bu aylar içerisinde başlaması bekleniyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba yayınlanan 31. Bölümde Asya ve Derin hesaplaşmasında kim galip çıkacak?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin haber cisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Asya Yılmaz (Cansu Dere): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Haluk Güçlü (Burak Sergen): İş adamıdır. Gönül'ün eşi, Derin, Demir ve Selçuk'un babasıdır.

Derya Samanlı (Özge Özder): Volkan, Bahar ve Mert'in çocukluk arkadaşıdır. Asrın Hastanesi'nin Asya'dan sonraki başhekimidir.

Turgay Güngör (Kenan Ece): Asrın Hastanesi'nin psikiyatristi. Asya'dan hoşlanmaktadır.

Bahar (Yeliz Kuvancı): Volkan ve Bahar'ın çocukluk arkadaşı, Mert'in hem çocukluk arkadaşı hem de eski eşi.

Gönül Güçlü (Gözde Seda Altuner): Haluk'un eşi, Derin ile Demir'in annesi, Zeynep'in anneannesi ve Melih'in ablasıdır.

Melih Komiser (Ali İl): Gönül'ün kardeşi, Derin ve Demir'in dayısıdır.

Ali Arslan (Alp Akar): Asya ile Volkan'ın oğludur. Zeynep'in üvey ağabeyidir.

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