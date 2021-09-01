Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz yeni sezon (2. Sezon) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dizilerde yaz arasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Ne zaman başlayacağı merak edilen dizilerden birisi de Sadakatsiz oldu. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni sezonu ne zaman başlıyor? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz yeni sezon başlangıç tarihi belli mi? Resmi açıklama geldi mi? İşte Sadakatsiz yeni sezon ile ilgili bilgiler...

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Sadakatsiz oldu. Peki, Sadakatsiz yeni sezon (2. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Sadakatsiz ikinci sezon hangi ay, gün başlıyor? Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz yeni sezon (2. Sezon) ne zaman, hangi gün başlayacak? Tarihi açıklandı mı? Sadakatsiz 2. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Detaylar sizlerle...

SADAKATSİZ NE ZAMAN?

Kanal D'nin beğenilen dizisi Sadakatsiz her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da yayınlanıyor. Fakat şuanda yaz arasında olduğu için ekranlara gelmedi. Dizinin yeni sezonunun yani 2. sezonunun yakında başlaması bekleniyor.

SADAKATSİZ YENİ SEZONU (2. SEZON) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sadakatsiz Twitter resmi hesaptan yapılan son paylaşım şu şekilde: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"Hayallerini de taşıyabilir misin Volkan Arslan?"

Buna göre dizinin yeni sezonunun tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat dizilerin yeni sezonları normalde Eylül-Ekim ayı gibi başlamaktadır. Aynı şekilde Sadakatsiz dizisinin de bu aylar içerisinde başlaması bekleniyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?