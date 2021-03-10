Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta, hangi kanalda?
Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin paylaştığı Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?
Orijinali Dr. Foster adıyla BBC'de yayınlanan Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta, hangi kanalda? Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle!
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 10 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de ekranda olacak.
SADAKATSİZ KAÇINCI BÖLÜM İLE EKRANLARDA
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 10 Mart Çarşamba günü 21. bölümü ile Kanal D'de saat 20.00'de ekranda olacak.