Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta? Sadakatsiz canlı izle! Kanal D yayın akışı!

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 24. fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 23. bölüm izle! Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta? Sadakatsiz canlı izle!

24. bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz saat kaçta? Sadakatsiz canlı izle! Kanal D yayın akışı!

KANAL D SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SADAKATSİZ 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Hekimoğlu